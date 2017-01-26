«ПСЖ» объявил о трансфере форварда «Бенфики» Гонсало Гуэдеша

Утром среды «ПСЖ» объявил, что Гуэдеш прибыл на медосмотр, а вечером подтвердил подписание контракта с игроком. Соглашение рассчитано до лета 2021 года. Сумма трансфера не разглашается, но, по данным Transfermarkt, «ПСЖ» заплатил «Бенфике» 30 млн евро.

Ранее сообщалось, что Гуэдеш присоединится к «МЮ», но парижане опередили английский клуб.

В 16 матчах чемпионата Франции-2016/17 20-летний нападающий забил 2 мяча и выполнил 2 ассиста.

В активе Гуэдеша 2 матча за сборную Португалии.

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