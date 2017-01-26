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Патрис Эвра подписал контракт с «Марселем»

Эвра подписал контракт с «Марселем»
Eurosport

12 мин. назад

Защитник вернулся во Францию спустя 11 лет.

Эвра договорился с «Марселем» и подписал с клубом контракт до лета 2018-го. Соглашение Патриса с «Ювентусом» истекало в 2017-м, поэтому туринский клуб отпустил защитника бесплатно.

  • Эвра выступал за «Ювентус» с 2014 года. Ранее он 8 лет отыграл за «МЮ».
  • Во Франции 35-летний защитник играл за «Ниццу» и «Монако».
  • В чемпионате Италии-2016/17 Эвра, проиграв конкуренцию, провел всего 6 матчей

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