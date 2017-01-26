SID
Патрис Эвра подписал контракт с «Марселем»
Защитник вернулся во Францию спустя 11 лет.
Эвра договорился с «Марселем» и подписал с клубом контракт до лета 2018-го. Соглашение Патриса с «Ювентусом» истекало в 2017-м, поэтому туринский клуб отпустил защитника бесплатно.
- Эвра выступал за «Ювентус» с 2014 года. Ранее он 8 лет отыграл за «МЮ».
- Во Франции 35-летний защитник играл за «Ниццу» и «Монако».
- В чемпионате Италии-2016/17 Эвра, проиграв конкуренцию, провел всего 6 матчей
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте