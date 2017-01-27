AFP

Форвард «Монако» Радамель Фалькао: «Я отверг 3 предложения из Китая»

Фалькао: «Я отверг 3 предложения из Китая»
Eurosport

47 мин. назад

Колумбиец хочет побеждать во Франции.

«Я три раза отказывал клубам из Китая, а ведь предложения такого рода тяжело отвергнуть. Руководству тоже нелегко, поскольку предлагаются огромные деньги. Но я хочу побеждать с «Монако» и показать, что вернулся на пик возможностей. Такова моя цель», – цитирует Фалькао Get French Football News.

  • Фалькао перешел в «Монако» из «Атлетико» в 2013 году за 43 млн евро. Сезон-2014/15 он провел в аренде в «МЮ», сезон-2015/16 – в «Челси».
  • В сезоне-2016/17 Фалькао забил 18 мячей в 23 официальных матчах – столько же, сколько за 3 предыдущих сезона.

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