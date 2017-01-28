AFP

Промах века по пустым воротам от Матьё Вальбуэна, за который его отправят обратно в Россию

Промах века по пустым воротам от Вальбуэна, за который его отправят обратно в Россию
Eurosport

49 мин. назад

Количество сочувствующих Кариму Бензема в Лионе резко увеличилось.

«Лион» в рамках 22-го тура Лиги 1 принимал «Лилль», который не побеждал в национальном чемпионате с 10 декабря. Легкой прогулки не получилось, и на 36-й минуте хозяева оказались в положении отстающих из-за гола Яссина Бензиа.

В середине второго тайма Матьё Вальбуэна имел стопроцентный шанс восстановить равновесие, но умудрился с линии вратарской зарядить в перекладину.

  • На 80-й минуте Бензиа с пенальти оформил дубль, а спустя 6 минут хозяева отквитали один мяч – тоже с 11-метровой отметки (Александр Ляказетт).
  • «Лион» занимает четвертое место в чемпионате Франции, «Лилль» стал 11-м.
  • В сезоне-2016/17 Вальбуэна, прежде выступавший за московское «Динамо» (с 2014-го по 2015 год), забил 6 голов в 21 матче.

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