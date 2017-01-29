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Прийти на княжество. Как «Монако» превратился в самую забивную команду Европы

Прийти на княжество. Как «Монако» превратился в самую забивную команду Европы
Данил Тармасинов

34 мин. назад

В маленьком государстве родилась большая команда, которая претендует на огромный титул.

Вместе с русскими деньгами Дмитрия Рыболовлева в «Монако» приехали Радамель Фалькао, Жоау Моутинью и Хамес Родригес. Но когда через два года на Лазурный берег высадился Леонарду Жардим, то из трех дорогих звезд в составе остался только португальский хав, а лучше всех на острие играл 33-летний Димитар Бербатов.

Такие беды вынудили монегасков запереться у штрафной: 26 пропущенных мячей в сезоне-2014/15 – 0,68 в среднем за игру. В середине чемпионата эксперт Canal+ Пьер Менес отжарил команду Жардима: «Да, они показывают хорошие результаты, но играют ужасно. Посмотрите, как они играли против «Нанта». Жардим как будто изобрел новую тактику – тактику хлороформа. Если долго смотреть на игру «Монако», можно умереть от скуки».

Bafétimbi Gomis lors de Monaco - Marseille en 2016.

Бывший форвард сборной Франции Кристоф Дюгарри сказал примерно то же самое, но португальский коуч элегантно отшил всех: «А что, эти мужчины кого-то тренировали?» Прошло полтора месяца, и французы высадили из Лиги чемпионов «Арсенал», а в апреле уступили «Юве», пропустив один мяч с пенальти в двух играх.

С каждым годом клуб Рыболовлева зарабатывал на продаже лидеров, а тренеры растили новых. В 2016-м с трапа самолета спрыгнули сразу шесть человек, которых Жардим моментально ввел в основу – Менди, Сидибе, Глик, Жермен, Боскилья и Фалькао. Половину из новичков «Монако» банально отозвал из аренд, на остальных потратил 39 миллионов евро, при этом каждый провел в Лиге 1 не менее 10 матчей.

В сезоне-2016/17 Лазурный берег загорелся круче любого прожектора на яхте: монегаски стали самой результативной командой Европы. До матча с «ПСЖ» они забивали больше всех на континенте – как по сумме голов, так и по среднему числу мячей за игру.

Огромная заслуга Жардима – изменение схемы. В двух стартовых сезонах португальца на «Луи II» монегаски душили соперников в 4-2-3-1, а в обороне превращались в невероятно тесные в середине 4-4-1-1 или 4-5-1. С прогрессом Жермена и ренессансом Фалькао коуч перевел «Монако» на 4-4-2 и взорвал Лигу 1. «Это отличная идея, потому что у нас много нападающих в составе, а командная игра становится плотнее и качественнее, – объяснял Леонарду в июле. – На сборах Фалькао и Жермен забили семь или восемь мячей в паре, плюс в этой схеме нужна поддержка с флангов, которую дают Сидибе и Менди». Оба новичка на краях обороны проносятся по флангам и загружают штрафную кроссами. В Лиге 1 Бенжамен (он слева) лидирует в команде по навесам, Джибриль (справа) – на пятом месте, зато он чаще балуется лонгболами (2,3 за матч).

Главная сила монегасков – ротация полузащиты. Тренер по привычке не трясет заднюю линию, зато крутит в середине поля. Нет человека, на которого в княжестве молятся и чье отсутствие уничтожит команду: Жардим постоянно выпускает новых людей. В этом сезоне за «Монако» забивали 14 разных футболистов, а запасной форвард Карильо положил столько же, сколько Жиру в «Арсенале» – 7 в 15 играх.

Tiémoué Bakayoko lors de Sochaux-Monaco

Нужную сцепку обороны и нападения дает Тьемуэ Бакайоко. Монегаски выписали для прогресса опорника его бывшего детского тренера, а еще приставили Клода Макелеле. «Клод сказал, что в матчах я часто отвлекался. Так оно и было, – признался Бакайоко. – Я постоянно рисковал, хотя когда играешь в опорной зоне, нужно быть спокойным и полезным. Макелеле помог мне направить себя в нужную сторону». В межсезонье Рыболовлев и Васильев спокойно отпустили Тулалана в «Бордо» и оставили 22-летнего парня в основе.

Молодость – еще один бонус «Монако». Четырем основным полузащитникам (Силве, Бакайоко, Фабиано и Лемару) нет и 24, а они показывают прекрасную сыгранность. Про каждого можно рассказывать отдельно, но вместе у них феноменальная химия: Фабиньо сбежал из мадридского «Реала» в щенячьем возрасте и теперь стоит 20 млн евро, Бакайоко просматривают скауты «МЮ», рядом с Силвой появляются заголовки со словами «70 миллионов», а Лемар с левого фланга наколотил 7 мячей и летом отказался от перехода в «Атлетико». После поражения 0:4 тренер «Марселя» Руди Гарсия восхитился: «Эти парни забьют, даже если их попросят играть с завязанными глазами».

Monaco's Colombian forward Radamel Falcao (R) celebrates with Monaco's Portuguese coach Leonardo Jardim (L) during the French L1 football match Monaco (ASM) vs Rennes (SRFC) on September 17, 2016 at the "Louis II Stadium" in Monaco

«Ты никогда не забудешь, как играть в футбол, – с жаром сказал Радамель после дубля в Лиге чемпионов. – У тебя могут быть травмы, но выходить на газон – это что-то в твоем сердце и в твоей крови». Колумбийского форварда ждали, лечили и любили, пока он восстанавливал колено, и сейчас Тигр вернулся на тот уровень, за который когда-то платили 60 миллионов евро. По голам и передачам в Лиге 1 его обходят только Кавани и Ляказетт, которые унижают всех рассадой забитых мячей – Фалькао же делает партнеров лучше точными передачами под удар.

«У нас нет такого понятия, как совершенство, но сейчас мы на хорошем ходу», – оценил свою команду Леонарду Жардим. «Монако» идет на первом месте и может стать чемпионом впервые с 2000 года, эпохи Бартеза, Трезеге и Дадо Пршо. Во французской лиге наконец-то появилась интрига, и круто, что ее родил не убийца-душитель, а секси-команда, голами разжигающая интерес.

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