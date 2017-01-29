Прийти на княжество. Как «Монако» превратился в самую забивную команду Европы

Вместе с русскими деньгами Дмитрия Рыболовлева в «Монако» приехали Радамель Фалькао, Жоау Моутинью и Хамес Родригес. Но когда через два года на Лазурный берег высадился Леонарду Жардим, то из трех дорогих звезд в составе остался только португальский хав, а лучше всех на острие играл 33-летний Димитар Бербатов.

Такие беды вынудили монегасков запереться у штрафной: 26 пропущенных мячей в сезоне-2014/15 – 0,68 в среднем за игру. В середине чемпионата эксперт Canal+ Пьер Менес отжарил команду Жардима: «Да, они показывают хорошие результаты, но играют ужасно. Посмотрите, как они играли против «Нанта». Жардим как будто изобрел новую тактику – тактику хлороформа. Если долго смотреть на игру «Монако», можно умереть от скуки».

Бывший форвард сборной Франции Кристоф Дюгарри сказал примерно то же самое, но португальский коуч элегантно отшил всех: «А что, эти мужчины кого-то тренировали?» Прошло полтора месяца, и французы высадили из Лиги чемпионов «Арсенал», а в апреле уступили «Юве», пропустив один мяч с пенальти в двух играх.

С каждым годом клуб Рыболовлева зарабатывал на продаже лидеров, а тренеры растили новых. В 2016-м с трапа самолета спрыгнули сразу шесть человек, которых Жардим моментально ввел в основу – Менди, Сидибе, Глик, Жермен, Боскилья и Фалькао. Половину из новичков «Монако» банально отозвал из аренд, на остальных потратил 39 миллионов евро, при этом каждый провел в Лиге 1 не менее 10 матчей.

В сезоне-2016/17 Лазурный берег загорелся круче любого прожектора на яхте: монегаски стали самой результативной командой Европы. До матча с «ПСЖ» они забивали больше всех на континенте – как по сумме голов, так и по среднему числу мячей за игру.

Огромная заслуга Жардима – изменение схемы. В двух стартовых сезонах португальца на «Луи II» монегаски душили соперников в 4-2-3-1, а в обороне превращались в невероятно тесные в середине 4-4-1-1 или 4-5-1. С прогрессом Жермена и ренессансом Фалькао коуч перевел «Монако» на 4-4-2 и взорвал Лигу 1. «Это отличная идея, потому что у нас много нападающих в составе, а командная игра становится плотнее и качественнее, – объяснял Леонарду в июле. – На сборах Фалькао и Жермен забили семь или восемь мячей в паре, плюс в этой схеме нужна поддержка с флангов, которую дают Сидибе и Менди». Оба новичка на краях обороны проносятся по флангам и загружают штрафную кроссами. В Лиге 1 Бенжамен (он слева) лидирует в команде по навесам, Джибриль (справа) – на пятом месте, зато он чаще балуется лонгболами (2,3 за матч).

Главная сила монегасков – ротация полузащиты. Тренер по привычке не трясет заднюю линию, зато крутит в середине поля. Нет человека, на которого в княжестве молятся и чье отсутствие уничтожит команду: Жардим постоянно выпускает новых людей. В этом сезоне за «Монако» забивали 14 разных футболистов, а запасной форвард Карильо положил столько же, сколько Жиру в «Арсенале» – 7 в 15 играх.

Нужную сцепку обороны и нападения дает Тьемуэ Бакайоко. Монегаски выписали для прогресса опорника его бывшего детского тренера, а еще приставили Клода Макелеле. «Клод сказал, что в матчах я часто отвлекался. Так оно и было, – признался Бакайоко. – Я постоянно рисковал, хотя когда играешь в опорной зоне, нужно быть спокойным и полезным. Макелеле помог мне направить себя в нужную сторону». В межсезонье Рыболовлев и Васильев спокойно отпустили Тулалана в «Бордо» и оставили 22-летнего парня в основе.

Молодость – еще один бонус «Монако». Четырем основным полузащитникам (Силве, Бакайоко, Фабиано и Лемару) нет и 24, а они показывают прекрасную сыгранность. Про каждого можно рассказывать отдельно, но вместе у них феноменальная химия: Фабиньо сбежал из мадридского «Реала» в щенячьем возрасте и теперь стоит 20 млн евро, Бакайоко просматривают скауты «МЮ», рядом с Силвой появляются заголовки со словами «70 миллионов», а Лемар с левого фланга наколотил 7 мячей и летом отказался от перехода в «Атлетико». После поражения 0:4 тренер «Марселя» Руди Гарсия восхитился: «Эти парни забьют, даже если их попросят играть с завязанными глазами».

«Ты никогда не забудешь, как играть в футбол, – с жаром сказал Радамель после дубля в Лиге чемпионов. – У тебя могут быть травмы, но выходить на газон – это что-то в твоем сердце и в твоей крови». Колумбийского форварда ждали, лечили и любили, пока он восстанавливал колено, и сейчас Тигр вернулся на тот уровень, за который когда-то платили 60 миллионов евро. По голам и передачам в Лиге 1 его обходят только Кавани и Ляказетт, которые унижают всех рассадой забитых мячей – Фалькао же делает партнеров лучше точными передачами под удар.

«У нас нет такого понятия, как совершенство, но сейчас мы на хорошем ходу», – оценил свою команду Леонарду Жардим. «Монако» идет на первом месте и может стать чемпионом впервые с 2000 года, эпохи Бартеза, Трезеге и Дадо Пршо. Во французской лиге наконец-то появилась интрига, и круто, что ее родил не убийца-душитель, а секси-команда, голами разжигающая интерес.

Новости чемпионата Франции

Все-все-все главные истории в вашем телеграме