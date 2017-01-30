Eurosport

«Марсель» представил Димитри Пайета

«Марсель» представил Пайета
Eurosport

1 час назад

Эпопея с переходом француза завершилась.

Бывший полузащитник «Вест Хэма» Димитри Пайет официально оформил трансфер в «Марсель». Игрок подписал контракт с «провансальцами» и был представлен на специальной пресс-конференции. Вернувшийся спустя полтора года в «Олимпик» полузащитник выбрал 11-й игровой номер.

Димитри перешел в «Марсель» за 29 миллионов евро.

  • Пайет, якобы, отказался выступать за «Вест Хэм» и угрожал порвать крестообразные связки, если руководство «молотобойцев» не отпустит его.
  • В 48 матчах за «Вест Хэм» серебряный призер Евро-2016 забил 11 голов.

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