Совместное фото Виктории Лопыревой, Хосепа Гвардиолы и Роналдиньо на матче «ПСЖ» и «Монако»

Каталонский тренер «Манчестер Сити» посетил матч «Пари Сен-Жермен» и «Монако», чтобы изучить игру монегасков перед 1/8 финала Лиги чемпионов. От происходящего на поле Гвардиолу отвлекла российская модель Виктория Лопырева с просьбой о совместной фотографии. А Роналдиньо просто был.

Матч закончился со счетом 1:1.

«МС» и «Монако» сыграют в 21 февраля в Манчестре.

Ответный матч пройдет 15 марта.

Больше фото с Гвардиолой в телеграме