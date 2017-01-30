Eurosport

Совместное фото Виктории Лопыревой, Хосепа Гвардиолы и Роналдиньо на матче «ПСЖ» и «Монако»

Совместное фото Лопыревой, Гвардиолы и Роналдиньо на матче «ПСЖ» и «Монако»
Eurosport

45 мин. назад

На трибунах «Парк де Пренс» веселее, чем на поле.

Каталонский тренер «Манчестер Сити» посетил матч «Пари Сен-Жермен» и «Монако», чтобы изучить игру монегасков перед 1/8 финала Лиги чемпионов. От происходящего на поле Гвардиолу отвлекла российская модель Виктория Лопырева с просьбой о совместной фотографии. А Роналдиньо просто был.

  • Матч закончился со счетом 1:1.
  • «МС» и «Монако» сыграют в 21 февраля в Манчестре.
  • Ответный матч пройдет 15 марта.

Больше фото с Гвардиолой в телеграме

По теме

Чемпионат Франции

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Геометрически эталонный гол Алабы, магическое комбо «Хоффенхайма» и другие топ-голы тура Бундеслиги

02:28
Популярные видео
Гениальный гол Макдэвида и другие хайлайты Матча звезд
3 610 просмотров9 ч
Маррей в образе Траволты и другие мемы Australian Open. Спецвыпуск Watts
4 395 просмотров13 ч
А еще вам может понравиться
1
Прийти на княжество. Как «Монако» превратился в самую забивную команду Европы
2
Промах века по пустым воротам от Матьё Вальбуэна, за который его отправят обратно в Россию
3
«Марсель» представил Димитри Пайета
4
Совместное фото Виктории Лопыревой, Хосепа Гвардиолы и Роналдиньо на матче «ПСЖ» и «Монако»
5
«ПСЖ» и «Монако» сыграли вничью в чемпионате Франции
6
Форвард «Монако» Радамель Фалькао: «Я отверг 3 предложения из Китая»
7
«До прихода Рыболовлева клуб был скорее мертв». Как выживает «Монако»
8
Пользователи сети распространили слухи о смерти Матьё Вальбуэна, «Лион» опубликовал опровержение
43 мин. назад
Совместное фото Виктории Лопыревой, Хосепа Гвардиолы и Роналдиньо на матче «ПСЖ» и «Монако»
3 ч. назад
«Марсель» представил Димитри Пайета
19 ч. назад
«ПСЖ» и «Монако» сыграли вничью в чемпионате Франции
Вчера в 13:30
Прийти на княжество. Как «Монако» превратился в самую забивную команду Европы
Вчера в 23:38
Промах века по пустым воротам от Матьё Вальбуэна, за который его отправят обратно в Россию
27/01/2017 в 18:59
Форвард «Монако» Радамель Фалькао: «Я отверг 3 предложения из Китая»
26/01/2017 в 09:28
Патрис Эвра подписал контракт с «Марселем»
26/01/2017 в 08:27
«ПСЖ» объявил о трансфере форварда «Бенфики» Гонсало Гуэдеша