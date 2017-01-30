Eurosport
Совместное фото Виктории Лопыревой, Хосепа Гвардиолы и Роналдиньо на матче «ПСЖ» и «Монако»
На трибунах «Парк де Пренс» веселее, чем на поле.
Каталонский тренер «Манчестер Сити» посетил матч «Пари Сен-Жермен» и «Монако», чтобы изучить игру монегасков перед 1/8 финала Лиги чемпионов. От происходящего на поле Гвардиолу отвлекла российская модель Виктория Лопырева с просьбой о совместной фотографии. А Роналдиньо просто был.
- Матч закончился со счетом 1:1.
- «МС» и «Монако» сыграют в 21 февраля в Манчестре.
- Ответный матч пройдет 15 марта.
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