«Сент-Этьен» хочет вернуть игрока, которого через пару дней после аренды возненавидели фаны и тренер

27 января «Сент-Этьен» объявил об аренде Мунье, но, возможно, футболист уйдет уже спустя пару дней. Причина разрыва соглашения с французом – реакция фанатов, которые с агрессией отнеслись к футболисту из-за того, что он воспитанник «Лиона».

К тому же тренер самого титулованного французского клуба Кристоф Галтье испытывает к футболисту отвращение, сообщает Get French Football News со ссылкой на Джанлуку ди Марцио.

Все это предрешило непопадание Мунье в состав «Сент-Этьена» в матче против «Тулузы» 29 января. Если бы он принял участие в матче, французский клуб не смог бы прервать аренду.

Ситуация осложняется тем, что «Болонья» не заинтересована в возвращении французского футболиста и не обязана делать этого по условиям соглашения, поэтому аннулирование аренды едва ли возможно.

Единственный способ для «Сент-Этьена» избавиться от Мунье – выкупить права на француза, чтобы отдать его в аренду кому-нибудь другому в последний день трансферного окна.

В аренде игрока заинтересована «Аталанта».

Мунье сыграл шесть матчей в сезоне-2016/17 в составе «Болоньи».

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