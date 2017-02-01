Марио Балотелли: «Девочки на Sky Sports намного интересней, чем состоявшиеся трансферы»

«Девочки на Sky Sports куда более интересней, чем состоявшиеся трансферы», – написал Балотелли в твиттере за несколько часов до закрытия трансферного окна.

Балотелли забил за «Ниццу» 11 мячей в 16 матчах.

Трансферное окно закрылось в ночь на среду, 1 февраля.

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