AFP

Марио Балотелли: «Девочки на Sky Sports намного интересней, чем состоявшиеся трансферы»

Балотелли: «Девочки на Sky Sports намного интересней, чем состоявшиеся трансферы»
Eurosport

19 мин. назад

С форвардом «Ниццы» трудно не согласиться.

«Девочки на Sky Sports куда более интересней, чем состоявшиеся трансферы», – написал Балотелли в твиттере за несколько часов до закрытия трансферного окна.

  • Балотелли забил за «Ниццу» 11 мячей в 16 матчах.
  • Трансферное окно закрылось в ночь на среду, 1 февраля.

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