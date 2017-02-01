AFP
Марио Балотелли: «Девочки на Sky Sports намного интересней, чем состоявшиеся трансферы»
С форвардом «Ниццы» трудно не согласиться.
«Девочки на Sky Sports куда более интересней, чем состоявшиеся трансферы», – написал Балотелли в твиттере за несколько часов до закрытия трансферного окна.
- Балотелли забил за «Ниццу» 11 мячей в 16 матчах.
- Трансферное окно закрылось в ночь на среду, 1 февраля.
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