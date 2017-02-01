AFP

«Лилль» в последний день зимнего трансферного окна купил семерых и продал четверых игроков

«Лилль» в последний день трансферного окна купил семерых и продал четверых игроков
Eurosport

37 мин. назад

Победитель дедлайна.

Французский клуб проявил суперактивность 31 января. Клуб пополнился сразу семерыми футболистами.

Анвар Эль-Гази («Аякс»), Хуниор Алонсо («Серро Портеньо», Парагвай), Фарес Балули («Монако»), Габриэль («Аваи», Бразилия), Шека («Спортинг Брага», Португалия), Агим Дзека («Скендербеу») и Рикардо Кишна («Лацио») стали игроками «Лилля».

В то же время клуб расстался с Муниром Оббади («Ницца»), Морганом АмальфитаноРенн»), Райаном Мендешем («Кайзериспор») и Лебогангом Мотиба («Валансьен»).

  • «Лилль» занимает 11-е место в Лиге 1 после 22 туров.
  • Команда 28 января прервала 4-матчевую безвыигрышную серию, нанеся поражение «Лиону» в гостях (2:1).

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