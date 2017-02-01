AFP

Теплейшая встреча главного иуды «Вест Хэма» от фанатов «Марселя»

Теплейшая встреча главного иуды «Вест Хэма» от фанатов «Марселя»
Eurosport

1 час назад

Димитри Пайет вернулся домой.

Серебряный призер Евро-2016 поделился эмоциями от выхода на поле «Велодрома» в футболке «Марселя». «Болельщики остались такими же горячими, какими они были, когда я покидал «Олимпик» в прошлый раз. Что я чувствовал, когда выходил на поле? У меня побежали мурашки по коже», – цитирует Димитри L'Equipe.

Встреча получилась действительно теплой.

  • В 48 матчах за «Вест Хэм» Пайет забил 11 голов.
  • Димитри Пайет перешел в «Марсель» за 29 миллионов евро.
  • Пайет получал в «Вест Хэме» 590 тысяч евро в месяц.

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