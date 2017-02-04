Патрис Эвра: «Кто-то не хочет, чтобы я возвращался в «МЮ»

Защитник «Марселя» подозревает, что его трансфер из «Ювентуса» в «МЮ» заблокировало третье лицо. «Я был очень близок к возвращению в Манчестер. Разговаривал с Моуринью, но человеку, чье имя я не буду называть, не нравится идея моего возвращения.

Даже болельщики были в восторге от нашей идеи, но потом я попросил агента искать другие варианты», – заявил Эвра Sky Italia.

В зимнее трансферное окно Эвра перешел из «Ювентуса» в «Марсель» в качестве свободного агента.

Француз выступал на «МЮ» с 2006-го по 2014 год.

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