AFP
«ПСЖ» обыграл «Дижон» и обогнал «Ниццу» в чемпионате Франции
Парижане одержали выездную победу в матче 23-го тура Лиги 1 – 3:1.
Голы:
0:1 - Лукас Моура, 29'
1:1 – Тавареш Ланик, 31’
1:2 - Тьяго Силва, 81'
1:4 - Эдинсон Кавани, 84'
- «ПСЖ» набрал 49 очков и вышел на второе место, обойдя «Ниццу» по разнице мячей.
- Лидирует «Монако» (52).
- «Дижон» идет 15-м (24).
- В следующем туре «ПСЖ» примет «Лилль», а «Дижон» поедет в гости к «Метцу».
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