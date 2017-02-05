AFP

«ПСЖ» обыграл «Дижон» и обогнал «Ниццу» в чемпионате Франции

«ПСЖ» обыграл «Дижон» и обогнал «Ниццу»
Eurosport

1 час назад

Парижане одержали выездную победу в матче 23-го тура Лиги 1 – 3:1.

Голы:

0:1 - Лукас Моура, 29'

1:1 – Тавареш Ланик, 31’

1:2 - Тьяго Силва, 81'

1:4 - Эдинсон Кавани, 84'

  • «ПСЖ» набрал 49 очков и вышел на второе место, обойдя «Ниццу» по разнице мячей.
  • Лидирует «Монако» (52).
  • «Дижон» идет 15-м (24).
  • В следующем туре «ПСЖ» примет «Лилль», а «Дижон» поедет в гости к «Метцу».

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