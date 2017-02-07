AFP

Полузащитника «ПСЖ» Анхеля Ди Марию подозревают в неуплате налогов после слива Football Leaks

Ди Марию подзревают в неуплате налогов после слива Football Leaks
Eurosport

59 мин. назад

Серия налоговых расследований продолжается.

Финансовое управление инициировало предварительное расследование финансового мошенническа, в котором фигурируют деньги аргентинского футболиста.

Данные о неуплате налогов появлись после утечки 18,6 миллиона финансовых документов, сообщает L'Equipe.

  • Кроме Ди Марии, в списках расследования фигурируют имена Хавьера Пасторе, Лучо Гонсалеса и Окампоса.
  • Анхель сыграл в чемпионате Франции сезона-2016/17 18 матчей, забил 1 гол и отдал 5 передач.

Football Leaks: Криштиану Роналду скрывал доходы в офшорах

Следите за чемпионатом Франции

Все главные тексты у вас в телеграме

По теме

Чемпионат Франции

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Казахстан пощадил Чехию, забросив всего 4 класснецких шайбы, но все равно победил

01:50
Популярные видео
Как хоккейная сборная России разбомбила Канаду на Универсиаде
2 261 просмотров5 ч
Забег электрички-Дембеле и эффектный гол Левандовского. Лучшие голы очередного тура Бундеслиги
2 744 просмотров2 ч
А еще вам может понравиться