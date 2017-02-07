AFP
Полузащитника «ПСЖ» Анхеля Ди Марию подозревают в неуплате налогов после слива Football Leaks
Серия налоговых расследований продолжается.
Финансовое управление инициировало предварительное расследование финансового мошенническа, в котором фигурируют деньги аргентинского футболиста.
Данные о неуплате налогов появлись после утечки 18,6 миллиона финансовых документов, сообщает L'Equipe.
- Кроме Ди Марии, в списках расследования фигурируют имена Хавьера Пасторе, Лучо Гонсалеса и Окампоса.
- Анхель сыграл в чемпионате Франции сезона-2016/17 18 матчей, забил 1 гол и отдал 5 передач.
Football Leaks: Криштиану Роналду скрывал доходы в офшорах
Следите за чемпионатом Франции
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте