AFP

Ареола посчитал, что он Нойер, и привез гол на 86-й минуте, который чудом не лишил «ПСЖ» победы

Ареола посчитал, что он Нойер, и привез гол на 86-й минуте, который чудом не лишил «ПСЖ» победы
Eurosport

26 мин. назад

Нападающий «Лилля» Николя де Превиль наказал Альфонса ударом между ног.

На 86-й минуте встречи 24-го тура Лиги 1 при счете 1:0 в пользу парижан Ареола слишком уверовал в свои силы: он обыграл соперника, но замешкался и организовал дичайший привоз.

Ситуацию спас в компенсированное время Лукас Моура, завершивший коллективные усилия парижских футболистов.

  • «ПСЖ» победил со счетом 2:1 и продолжил погоню за «Монако».
  • Монегаски, лидирующие в чемпионате Франции, опережают парижан на 3 очка.

Канал в телеграме, который не Альфонс

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