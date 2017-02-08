Ареола посчитал, что он Нойер, и привез гол на 86-й минуте, который чудом не лишил «ПСЖ» победы

На 86-й минуте встречи 24-го тура Лиги 1 при счете 1:0 в пользу парижан Ареола слишком уверовал в свои силы: он обыграл соперника, но замешкался и организовал дичайший привоз.

Ситуацию спас в компенсированное время Лукас Моура, завершивший коллективные усилия парижских футболистов.

«ПСЖ» победил со счетом 2:1 и продолжил погоню за «Монако».

Монегаски, лидирующие в чемпионате Франции, опережают парижан на 3 очка.

Канал в телеграме, который не Альфонс