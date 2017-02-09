AFP

Димитри Пайет и Мемфис Депай синхронно забили первые голы в чемпионате Франции-2016/17

Пайет и Депай синхронно забили первые голы в чемпионате Франции-2016/17
Eurosport

1 час назад

Экс-игроки АПЛ отличились в матчах 24-го тура Лиги 1.

Полузащитник «Марселя» Пайет забил в ворота «Генгама» (2:0) со штрафного. Это первый мяч футболиста в трех играх за марсельцев в сезоне-2016/17.

Депай отличился дебютным голом за «Лион» в матче с «Нанси» (4:0). Нападающий также заработал пенальти.

  • Пайет перешел в «Марсель» из «Вест Хэма» в январе.
  • Депай в зимнее трансферное окно перешел в «Лион», покинув «Манчестер Юнайтед».

Подпишитесь на канал в телеграме, сделав два клика, и читайте лучшие тексты любимого сайта

По теме

Чемпионат Франции

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Гол Тэйвза в овертайме вытащил «Чикаго» в диалоге лидеров Западной конференции

02:23
Популярные видео
8 моментов с участием российских клубов вошли топ-10 очередного тура Еврокубка
 125 просмотров31 мин
Упорнейшая битва до последнего броска, в которой литовцы потопили «Зенит»
1 535 просмотров12 ч
А еще вам может понравиться