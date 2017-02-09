Димитри Пайет и Мемфис Депай синхронно забили первые голы в чемпионате Франции-2016/17

Полузащитник «Марселя» Пайет забил в ворота «Генгама» (2:0) со штрафного. Это первый мяч футболиста в трех играх за марсельцев в сезоне-2016/17.

Депай отличился дебютным голом за «Лион» в матче с «Нанси» (4:0). Нападающий также заработал пенальти.

Пайет перешел в «Марсель» из «Вест Хэма» в январе.

Депай в зимнее трансферное окно перешел в «Лион», покинув «Манчестер Юнайтед».

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