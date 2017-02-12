AFP
«Монако» разнес «Метц» благодаря дублю Фалькао и хет-трику Мбаппе
Игра 25-го тура Лиги 1 завершилась крупной победой монегасков – 5:0.
Голы:
1:0 – Килиан Мбаппе, 7'
2:0 – Радамель Фалькао, 10'
3:0 – Килиан Мбаппе, 20'
4:0 – Килиан Мбаппе, 50'
5:0 – Радамель Фалькао, 55'
- «Монако» набрал 58 очков и восстановил отрыв от «ПСЖ» в 3 балла. «Метц» с 27 баллами идет 15-м.
- В следующем туре «Монако» поедет в гости к «Бастии», а «Метц» примет «Нант».
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