AFP

«Монако» разнес «Метц» благодаря дублю Фалькао и хет-трику Мбаппе

«Монако» разнес «Метц» благодаря дублю Фалькао и хет-трику Мбаппе
Eurosport

Игра 25-го тура Лиги 1 завершилась крупной победой монегасков – 5:0.

Голы:

1:0 – Килиан Мбаппе, 7'

2:0 – Радамель Фалькао, 10'

3:0 – Килиан Мбаппе, 20'

4:0 – Килиан Мбаппе, 50'

5:0 – Радамель Фалькао, 55'

  • «Монако» набрал 58 очков и восстановил отрыв от «ПСЖ» в 3 балла. «Метц» с 27 баллами идет 15-м.
  • В следующем туре «Монако» поедет в гости к «Бастии», а «Метц» примет «Нант».

Таблица Лиги 1

Календарь Лиги 1

Подписывайтесь на наш канал в телеграме

По теме

Чемпионат Франции

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - «Я чувствовала, как мои кости трутся друг о друга». Как Вонн вернулась спустя 66 дней после перелома

02:19
Популярные видео
Те самые объятия Фуркада и Шипулина, ставшие главным событием спринта
11 810 просмотров6 ч
Промахи Фуркада, точнейший Долль и Бё, которому этих самых долей и не хватило
2 565 просмотров6 ч
А еще вам может понравиться