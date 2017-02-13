AFP

Игрок «Ниццы»: «Марио Балотелли ведет себя так, будто не хочет иметь с нами ничего общего»

Игрок «Ниццы»: «Балотелли ведет себя так, будто не хочет иметь с нами ничего общего»
Eurosport

28 мин. назад

Даже во Франции Супер Марио не оставит о себе приятных воспоминаний.

Полузащитник «Ниццы» Валентен Эйссерик в субботу обвинил итальянца в нежелании работать на команду и склонности ныть, когда дела складываются не в его пользу. Спустя сутки француз не раскаялся в излишней откровенности.

«Мне жаль, но я был честен и сказал правду. Обидно, что он ходит с опущенной головой – это видно каждый день на тренировках.

Балотелли – потрясающий футболист. Похоже, он не хочет иметь с нами ничего общего. Это разочаровывает. В последней игре его помощь была бы очень кстати.

Наш тренер требует от игроков невероятной самоотдачи. Он никому не позволит жать на тормоза, и вы это видите на примере Балотелли», – цитирует Эйссерика Football Italia.

  • В последних 5 матчах Балотелли отличился лишь раз.
  • Марио не был заявлен на воскресную игру с «Ренном» (2:2). Официальная причина – грипп.
  • Валентен Эйссерик спас «Ниццу» от поражения голом на 81-й минуте.
  • Лидировавшая первую половину сезона «Ницца» опустилась на третье место чемпионата Франции, ее отставание от «Монако» достигло 5 очков.

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