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Марио Балотелли схватил глупое удаление вообще непонятно за что

Балотелли схватил глупое удаление вообще непонятно за что
Eurosport

40 мин. назад

Итальянец неисправим.

Нападающий оставил команду в меньшинстве во встрече против «Лорьяна» в 26-м туре Лиги 1. На 68-й минуте при счете 1:0 в пользу «Ниццы» Марио поборолся за верховой мяч и прихватил за шею соперника. Через несколько секунд итальянец сказал что-то в адрес главного арбитра Тони Шапрона и тут же увидел перед собой красную карточку.

Французская лига пока не дала разъяснений, что именно повлияло на решение судьи.

  • Для Балотелли красная в матче против «Лорьяна» стала третьей в сезоне.
  • «Ницца» переиграла соперника (1:0) и вернулась на вторую строчку Лиги 1.

Турнирная таблица чемпионата Франции, где на первом месте не «ПСЖ»

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