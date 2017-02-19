Марио Балотелли схватил глупое удаление вообще непонятно за что

Нападающий оставил команду в меньшинстве во встрече против «Лорьяна» в 26-м туре Лиги 1. На 68-й минуте при счете 1:0 в пользу «Ниццы» Марио поборолся за верховой мяч и прихватил за шею соперника. Через несколько секунд итальянец сказал что-то в адрес главного арбитра Тони Шапрона и тут же увидел перед собой красную карточку.

Французская лига пока не дала разъяснений, что именно повлияло на решение судьи.

Для Балотелли красная в матче против «Лорьяна» стала третьей в сезоне.

«Ницца» переиграла соперника (1:0) и вернулась на вторую строчку Лиги 1.

Турнирная таблица чемпионата Франции, где на первом месте не «ПСЖ»

Лучший спортивный телеграм, который понравится Балотелли