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Марсело Бьелса возглавит «Лилль» летом

Бьелса возглавит «Лилль» летом
Eurosport

1 час назад

Коуч возвращается во Францию.

Французский клуб официально объявил о договоренности с аргентинским тренером. Бьелса возглавит «Лилль» летом и подпишет двухлетний контракт.

Последним местом работы Бьелсы значится «Лацио», но в римском клубе аргентинец не проработал ни дня. 6 июня 2016 года Марсело заступил в должность, но 8 июня отказался от работы по собственному желанию.

  • Оставшуюся часть сезона в «Лилле» доработает Франка Пасси, сменивший уволенного Патрика Колло.
  • «Лилль» занимает 14-е место в Лиге 1.

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