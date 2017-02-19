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Марсело Бьелса возглавит «Лилль» летом
Коуч возвращается во Францию.
Французский клуб официально объявил о договоренности с аргентинским тренером. Бьелса возглавит «Лилль» летом и подпишет двухлетний контракт.
Последним местом работы Бьелсы значится «Лацио», но в римском клубе аргентинец не проработал ни дня. 6 июня 2016 года Марсело заступил в должность, но 8 июня отказался от работы по собственному желанию.
- Оставшуюся часть сезона в «Лилле» доработает Франка Пасси, сменивший уволенного Патрика Колло.
- «Лилль» занимает 14-е место в Лиге 1.
Турнирная таблица чемпионата Франции, где на первом месте не «ПСЖ»
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