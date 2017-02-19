AFP

Арбитр: «Форвард «Ниццы» Марио Балотелли оскорбил меня на английском, и я его удалил»

Арбитр: «Балотелли оскорбил меня на английском, и я его удалил»
Eurosport

3 мин. назад

От конкретики судья ушел.

Тони Шапрон объяснил причины удаления Марио Балотелли на 68-й минуте встречи «Лорьян» – «Ницца».

«Балотелли оскорбил меня на английском. Не стану передавать, что он конкретно сказал, но все по классике», – сказал Тони Шапрон L’Equipe.

Балотелли получил третью красную карточку в сезоне-2016/17 и разделил лидерство в топ-5 лигах с Габриэлем Палеттой из «Милана». При этом у Марио два прямых удаления, а у Палетты – одно.

  • Потеря футболиста не помешала «Ницце» довести матч 26-го тура Лиги 1 до победы – 1:0.
  • В последних 6 матчах Марио забил 1 гол.
  • «Ницца» идет второй, отставая на 3 очка от «Монако».

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