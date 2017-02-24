«Владимир Путин неплохо водит болид «Ф-1». Бизнесмен, который сделает Лигу 1 великой

Жерар Лопес – человек, которым вы будете восхищаться после прочтения этого текста. Вы можете его знать как основателя команды «Формулы-1». Можете – как автомобильного гика. Можете – как нового президента «Лилля», который поднимет клуб в топ. Но вы даже понятия не имеете, откуда он пришел к такому успеху и состоянию в пару десятков миллионов.

Его семья жила в маленькой галисийской деревне, в которой не было ни водопровода, ни хотя бы общественной бани – людям банально было негде мыться. В 60-х родители сбежали от режима Франко в маленький Люксембург. Жерар родился в этом крошечном государстве, никогда не забывал, что он испанец, и безумно хотел вырваться в люди. Он поступил в университет Майами и еще студентом основал пару маленьких компаний. Лопес был зациклен на учебе и натурально жил на лекциях и в библиотеках. Парень настолько надоел преподавателям, что один профессор пожалел его и выпалил: «Хватит тратить здесь время и займись своим делом».

Главная страсть испанца – автомобили. Он обожал быстрые машины и хотел разбогатеть, чтобы владеть гаражом, полностью забитым редкими тачками. «Я мечтал купить Porsche 911, но не мог себе позволить, – вспоминает Жерар. – Потом я пытался взять ее в аренду, но тоже не хватало денег. Так что я основал компанию по прокату автомобилей». На этом испанец и поднял первые миллионы. Ему было всего 22 года.

В Люксембурге Жерар встретил Эрика Люкса, отцовского приятеля, с которым они работали в логистическом бизнесе. Вместе они соорудили венчурную фирму, которая вкладывалась в многообещающие стартапы. В 2003-м к ним в офис пришли молодые щеглы, которые рассказали о мощной идее – приложении для компьютеров, которое связывало бы пользователей по интернету, что-то типа видеотелефона. Лопес и Люкс поверили в них и вбросили в технологию 4,7 миллиона евро. Через два года стартап превратился в модную вещь, а бизнесмены продали долю в компании господам из eBay за 470 миллионов. Да, Жерар Лопес инвестировал в Skype.

Скачок в доходах приблизил испанца к воплощению мечты. Перед большим домом в Люксембурге теперь стоит коллекция из 100 редких авто. Самое любимое – темно-синий Rolls-Royce Silver Cloud II, до Лопеса им владели Бриджит Бардо, Шарль Азнавур и Шарль Журдан. «Это уникальное чувство, – с любовью говорит Жерар. – Каждый раз, как сажусь в машину, я думаю о великих людях, которые водили его до меня. Вообще никогда не считаю этот Rolls-Royce своим, я просто беру его покататься».

С такой страстью Лопес, конечно, захотел в «Формулу-1». Он делал предложения «Супер Агури» и «Зауберу», но получилось только с третьей попытки – поддался «Рено». Испанец шустро переименовал французскую конюшню в «Лотус» (великая команда, выступавшая в «Ф-1» с середины 50-х) и впихивал в нее по 19 миллионов евро в год. Гонщики особо не выстрелили (максимум – четвертое место в Кубке конструкторов), но из-за быстрых машин Лопес познакомился с Владимиром Путиным. На экономическом форуме испанец легко подошел к президенту России и предложил порулить настоящим болидом «Формулы-1». Ребята из ФСО грызли ногти, глядя, как национальный лидер вписывается в повороты на секретном аэродроме под Петербургом. «У Путина хорошо получалось, – признал Лопес. – Конечно, после этого был ужин на даче президента. Водка? Да, она была на нашем столе».

После знакомства с президентом Жерар получил несколько сытных контрактов на добычу газа в Ямало-Ненецком автономном округе и прием в кабинете губернатора. За пять лет испанец вложит в экономику РФ 10,6 миллиарда евро – неизвестно, кто от этих гонок выиграл больше.

Сейчас главная цель Жерара – футбол. В конце января он купил 95% акций «Лилля» и назначил туда Марка Инглу. Мужчина в нулевые отвечал за маркетинг в «Барселоне» и заключил выгодный контракт с Nike. Через 2,5 недели после оформления сделки Лопес договорился с Марсело Бьельсой. Бизнесмен не строит космических планов и не превратит «Лилль» в денежный мешок здесь и сейчас. «Этот сезон – переходный, но в следующем году мы бы хотели забраться в шестерку, – сказал он в первом интервью после покупки. – Потом подумаем о четверке, затем о еврокубках. Вот с той точки уже возможно все».

В детстве Жерар Лопес жил в маленькой квартирке с окнами, которые выходили на поле местной футбольной команды. В молодости он мыл тарелки, чтобы было чем платить за еду в Майами. Теперь Лопес приобрел тот клуб, на который он смотрел из окна в детстве, и ужинает в ресторанах с тремя звездами Michelin.

Жерар никогда не был на грани краха, но все равно выбрался из иммигрантской семьи на встречи с большими политиками. Ничего бы не вышло без веры – в себя, в людей, в интуицию. Никто не удивится, если Лопес в один момент поверит в жизнь на Марсе и полетит туда, чтобы поужинать с местным президентом.

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