Капитан «Бастии» выбил табло из рук судьи и схватил третье удаление за 4 матча

Янник Каюзак отличился в матче 27-го тура чемпионата страны против «Анжера». При счете 2:0 в пользу соперника полузащитник покинул поле, уступив место Николя Сен-Рюфу. Во время замены игрок столкнулся с резервным арбитром и ударился головой о табло, после чего рассвирепел и выбил его из рук судьи.

В результате разбирательств Каюзак получил красную карточку, которая стала для него третьей в последних 4 матчах за «Бастию».

На счету Каюзака 21 матч в чемпионате Франции и 1 голевая передача.

«Бастия» занимает 19-е место в Лиге 1. На счету команды 23 очка и отставание в 5 баллов от спасительной 17-й позиции.

Турнирная таблица чемпионата Франции

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