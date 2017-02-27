AFP
«ПСЖ» разорвал «Марсель»
Матч 27-го тура чемпионата Франции завершился со счетом 5:1.
«Олимпик Марсель» – «Пари Сен-Жермен» – 1:5
Голы:
0:1 – Маркиньос, 6'
0:2 – Эдинсон Кавани, 16'
0:3 – Лукас Моура, 50'
0:4 – Юлиан Дракслер, 61'
1:4 – Род Фанни, 70'
1:5 – Блез Матюиди, 72'
- Парижане не проиграли «Марселю» в 14-м матче кряду.
- Кавани забил 26-ой мяч в сезоне-2016/17.
- В активе «ПСЖ» стало 59 очков.
- Команда Унаи Эмери обошла в таблице «Ниццу» и стала второй.
- От лидирующего «Монако» парижане отстают на 3 очка.
- «Провансальцы» 1 марта в рамках Кубка Франции сыграют с «Монако», стартовый свисток – в 23:05 по Москве.
- «ПСЖ» поедет в гости к «Ньору» в рамках того же Кубка. Матч пройдет 1 марта в 20.30 по московскому времени.
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