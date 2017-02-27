AFP

«ПСЖ» разорвал «Марсель»

«ПСЖ» разорвал «Марсель»
Eurosport

26 мин. назад

Матч 27-го тура чемпионата Франции завершился со счетом 5:1.

«Олимпик Марсель» – «Пари Сен-Жермен» – 1:5

Голы:

0:1 – Маркиньос, 6'

0:2 – Эдинсон Кавани, 16'

0:3 – Лукас Моура, 50'

0:4 – Юлиан Дракслер, 61'

1:4 – Род Фанни, 70'

1:5 – Блез Матюиди, 72'

  • Парижане не проиграли «Марселю» в 14-м матче кряду.
  • Кавани забил 26-ой мяч в сезоне-2016/17.
  • В активе «ПСЖ» стало 59 очков.
  • Команда Унаи Эмери обошла в таблице «Ниццу» и стала второй.
  • От лидирующего «Монако» парижане отстают на 3 очка.
  • «Провансальцы» 1 марта в рамках Кубка Франции сыграют с «Монако», стартовый свисток – в 23:05 по Москве.
  • «ПСЖ» поедет в гости к «Ньору» в рамках того же Кубка. Матч пройдет 1 марта в 20.30 по московскому времени.

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