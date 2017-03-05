AFP

Шикарнейший гол Димитри Пайета за «Марсель», который причинит боль болельщикам «Вест Хэма»

Шикарнейший гол Пайета за «Марсель», который причинит боль болельщикам «Вест Хэма»
Eurosport

1 час назад

Пока скандалисту не надоела провансальская команда.

«Марсель» разгромил на выезде «Лорьяна» со счетом 4:1, а матч запомнился потрясающим голом Димитри Пайета. На 19-й минуте гости подали угловой, дежуривший у ближней штанги Флориан Товен перевел мяч Пайету, а тот с острого угла, стоя спиной к воротом, направил мяч по дуге под перекладину.

  • Пайет вернулся в «Марсель» 30 января 2017 года после ухудшения отношений с руководством «Вест Хэма» и одноклубниками.
  • Трансфер обошелся провансальцам в 29,3 млн евро.
  • Димитри забил третий гол в 8 матчах после возвращения.

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