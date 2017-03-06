AFP

«Монако» уничтожил «Нант» и оторвался от «ПСЖ»

«Монако» уничтожил «Нант» и оторвался от «ПСЖ»
Eurosport

11 мин. назад

Матч 28-го тура Лиги 1 завершился крупной победой монегасков – 4:0.

«Монако» – «Нант» – 4:0

Голы:

1:0 – Килиан Мбаппе, 4’

2:0 – Валер Жермен, 43’

3:0 – Килиан Мбаппе, 45+1’

4:0 – Фабиньо (с пенальти), 59’

  • «Монако» набрал 65 баллов и восстановил 3-очковый отрыв от «ПСЖ». «Нант» идет 12-м (34 очка).
  • В следующем туре «Монако» примет «Бордо», а «Нант» поедет в гости к «Монпелье».

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