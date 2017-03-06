AFP
«Монако» уничтожил «Нант» и оторвался от «ПСЖ»
Матч 28-го тура Лиги 1 завершился крупной победой монегасков – 4:0.
Голы:
1:0 – Килиан Мбаппе, 4’
2:0 – Валер Жермен, 43’
3:0 – Килиан Мбаппе, 45+1’
4:0 – Фабиньо (с пенальти), 59’
- «Монако» набрал 65 баллов и восстановил 3-очковый отрыв от «ПСЖ». «Нант» идет 12-м (34 очка).
- В следующем туре «Монако» примет «Бордо», а «Нант» поедет в гости к «Монпелье».
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