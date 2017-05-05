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Marca: форвард «Монако» Килиан Мбаппе согласился на переход в «Реал»
Мадридцам осталось только отсчитать рекордную для футбола сумму.
Мбаппе присоединится к «Реалу» в летнее трансферное окно. Как сообщает Marca, решающим фактором, склонившим нападающего «Монако» на сторону «Реала», стал Зинедин Зидан.
Как сообщает испанское издание, в «Реале» также рассматривали кандидатуры Антуана Гризманна и Пауло Дибалы, но руководство клуба сделало ставку на Мбаппе, трансфер которого может стать самым дорогим в истории футбола.
- 18-летний Мбаппе забил 24 мяча в 39 официальных матчах сезона-2016/17.
- Ранее The Times сообщал, что «Монако» просит за Мбаппе 130 млн евро.
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