Marca: форвард «Монако» Килиан Мбаппе согласился на переход в «Реал»

Мбаппе присоединится к «Реалу» в летнее трансферное окно. Как сообщает Marca, решающим фактором, склонившим нападающего «Монако» на сторону «Реала», стал Зинедин Зидан.

Как сообщает испанское издание, в «Реале» также рассматривали кандидатуры Антуана Гризманна и Пауло Дибалы, но руководство клуба сделало ставку на Мбаппе, трансфер которого может стать самым дорогим в истории футбола.

18-летний Мбаппе забил 24 мяча в 39 официальных матчах сезона-2016/17.

Ранее The Times сообщал, что «Монако» просит за Мбаппе 130 млн евро.

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