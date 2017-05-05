Мой тренер – псих. Почему Унаи Эмери – самая трагичная и самая счастливая фигура футбола

В одном из рассказов американского писателя Гэя Талеса был герой, который постоянно лечился от депрессии. Режиссер с особо ранимой душой, вся жизнь которого состояла из диких взлетов и страшных падений. Лучшую свою работу он, конечно же, сотворил в состоянии нервного срыва.

Наблюдая за Унаи Эмери, сложно поверить, что это реальный персонаж. Что его не придумали для книги, не прописали в сценарии мелодрамы, что это не герой комиксов или какой-нибудь вымышленный рокер. Мало того, что он реален, он вообще не имеет отношения к творческим профессиям. Хотя по характеру персонаж будто создан для театра или запойных вечеринок в писательских пабах 60-х.

Страшно представить, что переживал мир, когда «ПСЖ» дрался в 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» за приз главной сенсации сезона. Как восхищался мир Унаи Эмери после домашней победы 4:0, как фанатично высмеивали фразу Дзюбы про тренеришку, как истерично аплодировали, захлебываясь в слюнях восхищения гением испанца. И правда – ведь было чему. Внезапно на планете Земля нашелся второй человек после Пепа Гвардиолы, способный укатать «Барсу» в атакующий футбол. Быть ярче, быть круче, быть фееричнее «Барсы». Это был человек, которому хватило нескольких месяцев, чтобы провалиться в московском «Спартаке».

Это был тот же человек, что после провала в Москве выиграл три Лиги Европы подряд. Не с топ-клубом, как мог сделать по блату заглянувший на «Сантьяго Бернабеу» Бенитес. Не с россыпью звезд и финансов. С «Севильей», едва превосходящей по подбору футболистов «Спартак». С Гжегожем Крыховяком, с Николасом Парехой, с Карлосом Баккой. Крыховяка и Бакку вы ведь узнали уже после Эмери, правда?

Это была история миллионера из трущоб – про то, как абсолютно разбитый и униженный всеми «Зенитами», «Динамо» и федунами человек вдруг начинает делать европейский топ-клуб. На пустом практически месте. С мизером ресурсов. Берет и завоевывает мир. А фанаты «Спартака» на фоне этого сопливо мечтают в твиттере: на месте «Севильи» могли быть они. И все бы было ровно настолько красиво, как описано в этом абзаце, если бы во взлете Унаи была хоть капля осмысленности.

Чудовищная мысль, которая наверняка не отзовется в сердцах читателей, но фанаты «Спартака» из твиттера правы. Та «Севилья», завоевавшая три Лиги Европы, не сильно отличалась от того убогого, по недоразумению так и не расцветшего «Спартака» Эмери. Команда, в прекрасный день умеющая все. Команда, в ужасный день не умеющая ничего. Отсюда – просто адская статистика гостевых матчей Эмери. В последнем сезоне в чемпионате Испании Унаи проиграл в гостях намного больше половины встреч. При этом шикарная игра на «Рамон Санчес Писхуан» – «Севилья» благодаря этому могла держаться в топе.

Если вспомнить историю побед «Севильи» в этих трех Лигах Европы, в памяти навязчиво всплывают полуфиналы с «Валенсией» в 2014-м. Тогда парни Унаи вышли в финал благодаря голу в компенсированное время, а решающий матч у «Бенфики» выиграли по пенальти. Можно вспомнить волевую битву с «Днепром» в финале-2015, опять же, достаточно удачную для «Севильи» (3:2). Или еще через год – дикое противостояние с «Бильбао» в четвертьфинале, где опять повезло Эмери – снова по пенальти. И даже бесконечно удивляться тому, как расклеился «Ливерпуль» во втором тайме финала 2016-го. Это не упрек Эмери, лишь констатация факта: этих трех побед – того, из чего сложилась его гигантская фигура – очень легко могло и не быть. Но никогда нельзя забывать, что эти три победы все же случились.

В двух предыдущих предложениях весь Эмери – вот почему он напоминает не реального человека, а выдуманного персонажа. Шаг между успехом и провалом. То, с чего начиналось в «Спартаке». То, чем продолжилось в «Севилье». То, чем, возможно, закончится в «ПСЖ».

Наверное, никому не надо напоминать, что вся эта могучая армия журналистов и критиков сказали после 1:6 на «Ноу Камп». Что написали про трусливый футбол парижан, что кричали про отсутствие идей, тактики и как подчеркнуто ругали того же человека, что две недели назад сделал их счастливыми.

Унаи Эмери – в шаге от увольнения из «ПСЖ». Команда впервые с 2013-го проиграла национальный чемпионат, вылетела из Лиги чемпионов на стадии 1/8. Команда со звездами, ресурсами, готовая побеждать. Команда, которую, так получилось, возглавил псих. Со своей темпераментностью, со своим внутренним непостоянством, с этой дикой мимикой, ураганной эмоцией и испанским ветром. Человек, не способный делать стабильно и прочно, но умеющий выиграть ярче, чем через пару недель проиграть. Но футбол – зеркало жизни. Порой поражения перевешивают победы. Порой – наоборот. И лишь единицы не восхищаются первым и не сокрушаются вторым, а вдохновляются контрастом.

В этом большая трагедия и большая прелесть Унаи Эмери – в его маниакальной сущности. Его команды, будто семнадцатилетние подростки, бросаются из жара в холод. Болельщики, наблюдая за ним, теряют сознание от зашкаливающего выброса адреналина. И многие из тех, кто пьет за сумасшедшие победы и кто бухает после стыдных поражений, спустя какое-то время так слабо улыбаются. Ведь это он, Эмери. В этих 4:0 и 1:6. Оба раза – он. Самая трагичная и самая счастливая фигура футбола одновременно. Тренер, куда больше похожий на сумасшедшего режиссера из книги.

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