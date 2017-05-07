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L'Équipe: Килиан Мбаппе не перейдет в «Манчестер Юнайтед» из-за игрового стиля команды
Француз предпочитает спорткары автобусам
Манкунианцы находятся в списке команд, которые хотели бы заполучить Килиана, но француз не заинтересован в переходе. Мбаппе не нравится стиль игры, которого придерживается команда при Жозе Моуринью, сообщает L'Équipe.
Помимо «МЮ», за Килианом следят топ-клубы Испании, «Челси», «Ман Сити», «Арсенал» и «ПСЖ».
- 18-летний Мбаппе забил 24 мяча в 40 официальных матчах сезона-2016/17.
- Ранее The Times сообщал, что «Монако» просит за Мбаппе 130 млн евро.
- Transfermarkt оценивает форварда в 10 млн евро.
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