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L'Équipe: Килиан Мбаппе не перейдет в «Манчестер Юнайтед» из-за игрового стиля команды

L'Équipe: Мбаппе не перейдет в «Манчестер Юнайтед» из-за игрового стиля команды
Eurosport

3 ч. назад

Француз предпочитает спорткары автобусам

Манкунианцы находятся в списке команд, которые хотели бы заполучить Килиана, но француз не заинтересован в переходе. Мбаппе не нравится стиль игры, которого придерживается команда при Жозе Моуринью, сообщает L'Équipe.

Помимо «МЮ», за Килианом следят топ-клубы Испании, «Челси», «Ман Сити», «Арсенал» и «ПСЖ».

  • 18-летний Мбаппе забил 24 мяча в 40 официальных матчах сезона-2016/17.
  • Ранее The Times сообщал, что «Монако» просит за Мбаппе 130 млн евро.
  • Transfermarkt оценивает форварда в 10 млн евро.

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