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Подлый гол Марко Верратти, воспользовавшегося тем, что вратарь оказывал помощь Блезу Матюиди
Теперь Жан-Луи Лека станет черствым и злым.
«ПСЖ» принимал «Бастию» в матче 36-го тура Лиги 1. На 34-й минуте Блез Матюиди получил повреждение возле ворот гостей.
Голкипер гостей Жан-Луи Лека себе на беду подошел к сопернику осведомиться о его самочувствии, чем воспользовался Марко Верратти, пробивший из-за пределов штрафной.
Лека заметил этот удар исподтишка, но не отразил мяч.
- «ПСЖ» одержал победу со счетом 5:0.
- «ПСЖ» на 3 очка отстает от «Монако», у которого игра в запасе.
- «Бастия» занимает последнее место, находясь в 4 очках от спасительной 17-й строчки.
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