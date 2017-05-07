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Подлый гол Марко Верратти, воспользовавшегося тем, что вратарь оказывал помощь Блезу Матюиди

Подлый гол Верратти, воспользовавшегося тем, что вратарь оказывал помощь Матюиди
Eurosport

18 ч. назад

Теперь Жан-Луи Лека станет черствым и злым.

«ПСЖ» принимал «Бастию» в матче 36-го тура Лиги 1. На 34-й минуте Блез Матюиди получил повреждение возле ворот гостей.

Голкипер гостей Жан-Луи Лека себе на беду подошел к сопернику осведомиться о его самочувствии, чем воспользовался Марко Верратти, пробивший из-за пределов штрафной.

Лека заметил этот удар исподтишка, но не отразил мяч.

  • «ПСЖ» одержал победу со счетом 5:0.
  • «ПСЖ» на 3 очка отстает от «Монако», у которого игра в запасе.
  • «Бастия» занимает последнее место, находясь в 4 очках от спасительной 17-й строчки.

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