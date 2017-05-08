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«Ницца» проиграла «Марселю» и потеряла шансы на титул

«Ницца» проиграла «Марселю» и потеряла шансы на титул
Eurosport

4 ч. назад

Чемпионом станет «Монако» или «ПСЖ»

«Марсель» – «Ницца» – 2:1

Голы:

1:0 – Бафетимби Гомис, 21'

1:1 – Марио Балотелли, 50'

2:1 – Патрис Эвра, 66'

  • «Ницца» занимает третье место в таблице чемпионата Франции с 77 очками в 36 матчах.
  • Лидирующий «Монако» имеет игру в запасе и опережает «Ниццу» на 9 баллов. У «ПСЖ» 36 игр из 83 очка.

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