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«Ницца» проиграла «Марселю» и потеряла шансы на титул
Чемпионом станет «Монако» или «ПСЖ»
Голы:
1:0 – Бафетимби Гомис, 21'
1:1 – Марио Балотелли, 50'
2:1 – Патрис Эвра, 66'
- «Ницца» занимает третье место в таблице чемпионата Франции с 77 очками в 36 матчах.
- Лидирующий «Монако» имеет игру в запасе и опережает «Ниццу» на 9 баллов. У «ПСЖ» 36 игр из 83 очка.
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