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Форвард «Ниццы» Марио Балотелли забил 15-й гол в сезоне и установил личный рекорд

Балотелли забил 15-й гол в сезоне и установил личный рекорд
Eurosport

13 ч. назад

В честь этого можно даже позволить себе какой-нибудь скандальчик.

«Ницца» приехала в гости к «Марселю» на матч 36-го тура Лиги 1 и потерпела поражение со счетом 1:2. Единственный гол в составе «красно-черных» забил форвард Марио Балотелли.

Этот мяч стал для итальянца 15-м в чемпионате Франции-2016/17, и Марио побил личный рекорд по голам в национальных первенствах. Прежним рекордом Балотелли были 14 голов за «Милан» в Серии А-2013/14.

  • Всего Марио забил 17 мячей в 27 официальных матчах сезона-2016/17.
  • Поражение лишило «Ниццу» шансов на чемпионство.

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