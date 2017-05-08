Форвард «Атлетико» Антуан Гризманн: «Хочу, чтобы отжимания Эвра были в FIFA 18»

Эвра необычно отпраздновал гол в ворота «Ниццы» в 36-м туре матча чемпионата Франции. После взятия ворот защитник «Марселя» лег на газон и пару раз отжался.

«Хочу такое в FIFA 18», – написал Гризманн в твиттере.

«Марсель» выиграл у «Ниццы» со счетом 2:1.

Эвра забил победный мяч в игре.

Эвра начинал сезон в «Ювентусе», но зимой перешел в «Марсель».

В активе 35-летнего защитника 9 матчей и 1 мяч в чемпионате Франции-2016/17.

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