Eurosport
Форвард «Атлетико» Антуан Гризманн: «Хочу, чтобы отжимания Эвра были в FIFA 18»
Нападающему мадридцев понравилось празднование соотечественника.
Эвра необычно отпраздновал гол в ворота «Ниццы» в 36-м туре матча чемпионата Франции. После взятия ворот защитник «Марселя» лег на газон и пару раз отжался.
«Хочу такое в FIFA 18», – написал Гризманн в твиттере.
- «Марсель» выиграл у «Ниццы» со счетом 2:1.
- Эвра забил победный мяч в игре.
- Эвра начинал сезон в «Ювентусе», но зимой перешел в «Марсель».
- В активе 35-летнего защитника 9 матчей и 1 мяч в чемпионате Франции-2016/17.
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