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Форвард «Атлетико» Антуан Гризманн: «Хочу, чтобы отжимания Эвра были в FIFA 18»

Гризманн: «Хочу, чтобы отжимания Эвра были в FIFA 18»
Eurosport

3 ч. назад

Нападающему мадридцев понравилось празднование соотечественника.

Эвра необычно отпраздновал гол в ворота «Ниццы» в 36-м туре матча чемпионата Франции. После взятия ворот защитник «Марселя» лег на газон и пару раз отжался.

«Хочу такое в FIFA 18», – написал Гризманн в твиттере.

  • «Марсель» выиграл у «Ниццы» со счетом 2:1.
  • Эвра забил победный мяч в игре.
  • Эвра начинал сезон в «Ювентусе», но зимой перешел в «Марсель».
  • В активе 35-летнего защитника 9 матчей и 1 мяч в чемпионате Франции-2016/17.

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