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Bild: «Бавария» рассматривает Марко Верратти в качестве замены Хаби Алонсо
Итальянец может покинуть клуб летом.
Агент полузащитника «ПСЖ» Марко ди Кампли рассказал о заинтересованности «Баварии» в своем клиенте.
«Предложение «Баварии» возможно на самом деле, но тот, кто хочет приобрести Марко, должен общаться не со мной, а с «ПСЖ», – заявил Ди Кампли Bild.
Ситуацию прокомментировали помощники Ди Кампли, знакомые с ситуацией. «Ювентус» и «Интер» находятся в списке клубов, которые хотят Марко, но в настоящее время нет никаких шансов, что он вернется в Италию», – заявили консультанты.
- На счету Марко 3 гола и 7 ассистов в 41 матче за «ПСЖ» в сезоне-2016/17.
- Контракт Верратти с парижанами рассчитан до 2021 года.
- Transfermarkt оценивает 24-летнего полузащитника в 40 млн евро.
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