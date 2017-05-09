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Bild: «Бавария» рассматривает Марко Верратти в качестве замены Хаби Алонсо

Bild: «Бавария» рассматривает Верратти в качестве замены Алонсо
Eurosport

13 ч. назад

Итальянец может покинуть клуб летом.

Агент полузащитника «ПСЖ» Марко ди Кампли рассказал о заинтересованности «Баварии» в своем клиенте.

«Предложение «Баварии» возможно на самом деле, но тот, кто хочет приобрести Марко, должен общаться не со мной, а с «ПСЖ», – заявил Ди Кампли Bild.

Ситуацию прокомментировали помощники Ди Кампли, знакомые с ситуацией. «Ювентус» и «Интер» находятся в списке клубов, которые хотят Марко, но в настоящее время нет никаких шансов, что он вернется в Италию», – заявили консультанты.

  • На счету Марко 3 гола и 7 ассистов в 41 матче за «ПСЖ» в сезоне-2016/17.
  • Контракт Верратти с парижанами рассчитан до 2021 года.
  • Transfermarkt оценивает 24-летнего полузащитника в 40 млн евро.

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