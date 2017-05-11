Football Leaks: «ПСЖ» получает выгоду из того, что Анхель ди Мария уклоняется от налогов

В августе 2015 года «ПСЖ» подписал контракт с панамской оффшорной компанией, которая управляет правами на образ аргентинского игрока. Парижане получают часть денег от этой компании, сообщает L'equipe со ссылкой на Football Leaks.

Французская национальная финансовая прокуратура начала предварительное расследование по этому делу.

В декабре 2016 года Football Leaks сообщал, что Ди Мария и его партнер по «ПСЖ» Хавьер Пасторе использовали подставные компании для ухода от налогов.

Ди Мария перешел в «ПСЖ» летом 2015 года из «Манчестер Юнайтед».

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