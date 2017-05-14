Защитник «ПСЖ» Маркиньос расплакался в свой день рождения, узнав, что станет отцом

Жена Маркиньоса сообщила ему о беременности с помощью надписи на зеркале в ванной комнате, а затем разделила с мужем счастливые эмоции. Это стало подарком на 23-й день рождения футболиста.

Маркиньос выступает за «ПСЖ» с 2013 года.

В сезоне-2016/17 бразилец сыграл за парижан 41 матч и забил 4 мяча.

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