Подозрительно веселый Патрис Эвра поздравил себя с днюхой и вылез через люк на крыше машины

Странное видео появилось в инстаграме защитника «Марселя» и сборной Франции Патриса Эвра. Футболист в чрезмерно приподнятом настроении поет хит Джеймса Брауна «I Feel Good», смеется, жалуется на недостаток воздуха и кричит: «Это понедельник и, знаете, что?! Это мой день рождения!» В конце футболист вылезает через люк на крыше автомобиля подышать.

«С днем рождения меня. Так много всего за одну минуту. Вам нужно просто сделать репост видео на свой аккаунт, чтобы поздравить меня с днем рождения. Двигай плечами, двигай.

Не пытайтесь повторить это у себя в машине – это очень опасно. Не могу дышать, потому что меня распирает счастье. Нужно больше свежего воздуха», – написал Эвра в подписи к видео.

15 мая Эвра исполнилось 36 лет.

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