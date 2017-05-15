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Эдинсон Кавани признан лучшим игроком Лиги 1, Н'Голо Канте – лучшим футболистом Франции

Кавани признан лучшим игроком Лиги 1, Канте – лучшим футболистом Франции
Eurosport

1 час назад

Уругваец взорвал чемпионат.

Национальный союз профессиональных футболистов Франции провел церемонию вручения наград по итогам сезона-2016/17 в Лиге 1.

Лучшим футболистом признан нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани. Уругваец опередил одноклубника Марко Верратти, Александра Ляказетта («Лион») и Бернарду Силву («Монако»).

Лучшим тренером сезона стал Леонарду Жардим, чей «Монако» находится в одном туре от первого с 2000 года чемпионства. 18-летний форвард монегасков Килиан Мбаппе признан лучшим молодым футболистом и получил приз «Надежда Лиги 1». Еще один монегаск Даниел Субашич – лучший голкипер.

Н'Голо Канте, выступающий за «Челси», выиграл в номинации «Футболист года Франции». Он опередил Карима Бензема («Реал»), Антуана Гризманна («Атлетико») и Усмана Дембеле («Боруссия»).

  • За тур до финиша «ПСЖ» отстает от «Монако» на 3 очка и почти не имеет шансов на сохранение титула.
  • Кавани с 35 голами лидирует в таблице бомбардиров, опережая на 11 мячей Ляказетта.

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