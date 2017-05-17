«Монако» – чемпион Франции-2016/17

В отложенном матче 31-го тура Лиги 1 «Монако» дома обыграл «Сент-Этьен» (2:0) и обеспечил себе победу в турнире за тур до его завершения. Монегаски набрали 72 очка и опережают «ПСЖ» на 6 баллов.

«Монако» выиграл чемпионат в восьмой раз и прервал серию «ПСЖ», который становился чемпионом с 2013 по 2016 годы.

В сезоне-2016/17 «Монако» наряду с «Реалом» и «Барселоной» забил больше 100 мячей.

Французский клуб дошел до полуфинала Лиги чемпионов, где проиграл по сумме двух встреч «Ювентусу» (1:4).

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