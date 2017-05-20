«Ты не Лионель Месси и не решаешь в одиночку». Как Хатем Бен Арфа убивал карьеру в «ПСЖ»

Отказал «Севилье» за 10 минут до подписания контракта

Хатем Бен Арфа всегда был странным и хотел денег. В 21, через год после попадания в основу «Лиона», он метнулся в «Марсель» на месячную зарплату 220 тысяч евро. В 23 игрок выкручивал руки боссам «Олимпика», перешел в «Ньюкасл» и попал под двойной перелом ноги в четвертом матче АПЛ. В 27 распсиховался из-за правил ФИФА и объявил, что думает о завершении карьеры. В 29 провел лучший сезон жизни (17+7 в «Ницце») и громко сказал, что готов перейти в «ПСЖ».

Летом 2016-го самое сладкое предложение Бен Арфа сделала «Севилья» – трехлетний контракт и бонус в 10 млн евро. Goal.com сообщил, что Хатем подписал предварительное соглашение с испанцами, а через три дня игрок улыбался на презентации «ПСЖ». «Я был в 10 минутах от перехода в «Севилью», но представители «Парижа» попросили меня подождать», – объяснил футболист.

В итоге Бен Арфа сел на лавку в клубе, за который болел с детства, а в Андалусии купили у «Палермо» Франко Васкеса, поставили его на позицию Хатема, дали место в старте и шанс сыграть в Лиге чемпионов. Кто тут больше выиграл от отказа француза?

Сачковал на тренировках и поругался с Эмери

Бен Арфа забил в первой игре за столичный клуб, провел в основе еще три игры, плавно переехал на скамейку, а затем выпал даже из заявки. В сентябре 2016-го стало понятно почему – Canal+ показал слитое видео с занятий «ПСЖ». На них Хатем явно не отжимается, а делает вид, что выкладывается наравне со всеми, но заканчивает упражнение первым.

На той же тренировке Унаи Эмери заметил лень полузащитника и при всех его выпорол: «Ты не Месси и не выигрываешь матчи в одиночку. Если бы ты был им, я бы и слова не сказал». В медиа циркулировали слухи об интересе «Фенербахче» и «Саутгемптона», но француз в октябре подтянулся к основе, выходил на замену, но полноценной звездой в команде без Златана не стал.

Унизил помощника тренера «ПСЖ»

Хатем не превратился даже в короля мусорных минут и пустых матчей – Эмери логично отдал плохишу выходы на замену и трипы в Метц и Анжер. Француз выпрыгнул в Бордо на 72-й минуте при счете 3:0, чуть-чуть подвигался вместе с командой и подсчитывал призовые за победу. Камеры поймали его в подтрибунке – Бен Арфа увидел ассистента тренера Хуана Карлоса Карседо и недовольно покачал головой.

«У меня от тебя голова болит. Кричишь слишком громко. Дай просто играть, зачем так кричать?» – сказал помощнику игрок. После этого практики у полузащитника не прибавилось, а с апреля он ни разу не появился на газоне.

Записал уморительное видеообращение фанатам

В конце марта на фан-страничку Бен Арфа в фейсбуке по просьбе футболиста залили двухминутное видео. В стилистике женских телепрограмм про откровения Хатем в стильных очках грустно стоял на мосту, гулял вдоль реки, смотрел на деревца и через склейки под грустную музыку рассказывал в камеру о ситуации в «ПСЖ».

«Я не прошу многого – игрового времени или особой роли – просто дайте мне шанс, – убеждал кого-то в кадре Хатем. – Я боец и чемпион, по своему характеру хочу побеждать. Если мне дадут возможность и я не сыграю как нужно, то уйду». Неизвестно, как игрок додумался до разговора с тренером через видеоблог вместо личной беседы, но пока такой шаг не помогает.

Набросил на Роналду, Моуринью и Симеоне

Лучше всех почувствовали слабость психики Бен Арфа журналисты France Football. Через месяц после публикации видео они встретились с полузащитником и развели его на волшебное интервью. Парень со статистикой 2+3 придушил всех суперменов мирового футбола и старательно выгораживал дружочков. На вопрос, кто его вдохновляет, Хатем ответил: «Месси – да, но не Роналду. Криштиану не дает никаких эмоций, он предсказуемый».

В ответ на просьбу назвать трех игроков, за которыми нравится следить, француз удивил: «Абу Диаби – у него не было шансов показать талант, но я знаю, чего он стоит. Плюс Иньеста и Верратти – у Марко есть магия, никогда не знаешь, что он сделает. Обожал смотреть на его игру со скамейки».

После Криша досталось и другому португальцу. «Сейчас тренеры убеждены, что футбол заключается в том, чтобы заблокировать соперника, – рассуждает Бен Арфа. – Но это не в духе игры, так постоянно делают Моуринью и Симеоне. Кройф делал все наоборот – он давал на поле свободу, а теперь Жозе с Диего не приносят никакого удовольствия».

Хатем убеждает всех, что он на стороне добра, но при этом сеет зло во всех интервью. Когда-нибудь футболист поймет: его волшебный дриблинг подарит людям больше счастья, чем слова.

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