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Игроки «Монако» облили Леонарду Жардима ледяной водой и соком на пресс-конференции

Игроки «Монако» облили Жардима ледяной водой и соком на пресс-конференции
Eurosport

9 мин. назад

Коуч был совсем не против.

После победы в национальном чемпионате футболисты «Монако» ворвались в зал для пресс-конференций и устроили водные процедуры своему тренеру. На голову Жардима были вылиты две пластиковые тары с водой и льдом и упаковка сока.

  • В отложенном матче 31-го тура Лиги 1 «Монако» дома обыграл «Сент-Этьен» (2:0) и обеспечил себе победу в турнире за тур до его завершения.
  • Монегаски набрали 92 очка и опережают «ПСЖ» на 6 баллов.
  • «Монако» выиграл чемпионат в восьмой раз и прервал серию «ПСЖ», который становился чемпионом с 2013 по 2016 годы.

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