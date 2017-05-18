Игроки «Монако» облили Леонарду Жардима ледяной водой и соком на пресс-конференции

После победы в национальном чемпионате футболисты «Монако» ворвались в зал для пресс-конференций и устроили водные процедуры своему тренеру. На голову Жардима были вылиты две пластиковые тары с водой и льдом и упаковка сока.

В отложенном матче 31-го тура Лиги 1 «Монако» дома обыграл «Сент-Этьен» (2:0) и обеспечил себе победу в турнире за тур до его завершения.

Монегаски набрали 92 очка и опережают «ПСЖ» на 6 баллов.

«Монако» выиграл чемпионат в восьмой раз и прервал серию «ПСЖ», который становился чемпионом с 2013 по 2016 годы.

Канал в YouTube, с которым интересно