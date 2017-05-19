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Marca: «Монако» отказался продавать Килиана Мбаппе «Ливерпулю» за 75 миллионов евро

Marca: «Монако» отказался продавать Мбаппе «Ливерпулю» за 75 миллионов евро
Eurosport

10 мин. назад

Руководство монегасков хочет девятизначную сумму.

«Ливерпуль» ближе всех конкурентов подобрался к трансферу Килиана Мбаппе. Мерсисайдцы были готовы заплатить 75 млн евро за 18-летнего форварда, но «Монако» и такая сумма не устроила.

Монегаски рассмотрят вариант с продажей вундеркинда, только если предложение превысит 100 млн евро. При этом президент «Монако» Дмитрий Рыболовлев намерен удержать Мбаппе в команде минимум еще на один сезон, передает Marca.

  • Мбаппе забил 26 голов в 43 официальных матчах сезона-2016/17.
  • «Монако» впервые с 2000 года стал чемпионом Франции.

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