Александр Ляказетт объявил об уходе из «Лиона»

«Думаю, это правильный момент, чтобы уйти из «Лиона». Я хочу открыть для себе кое-что новое, бросить себе вызов и перейти на другой уровень.

Сейчас такой момент, когда это может пойти на пользу», – цитирует Ляказетта L’Equipe.

Ранее французские медиа сообщали, что Ляказеттом интересуется «Атлетико».

Ляказетт – воспитанник «Лиона». На счету 25-летнего нападающего 125 голов в 273 матчах за клуб.

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