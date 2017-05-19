PA Sport
Александр Ляказетт объявил об уходе из «Лиона»
Нападающий хочет попрощаться с болельщиками в матче с «Ниццей».
«Думаю, это правильный момент, чтобы уйти из «Лиона». Я хочу открыть для себе кое-что новое, бросить себе вызов и перейти на другой уровень.
Сейчас такой момент, когда это может пойти на пользу», – цитирует Ляказетта L’Equipe.
- Ранее французские медиа сообщали, что Ляказеттом интересуется «Атлетико».
- Ляказетт – воспитанник «Лиона». На счету 25-летнего нападающего 125 голов в 273 матчах за клуб.
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