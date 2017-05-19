PA Sport

Александр Ляказетт объявил об уходе из «Лиона»

Ляказетт объявил об уходе из «Лиона»
Eurosport

1 час назад

Нападающий хочет попрощаться с болельщиками в матче с «Ниццей».

«Думаю, это правильный момент, чтобы уйти из «Лиона». Я хочу открыть для себе кое-что новое, бросить себе вызов и перейти на другой уровень.

Сейчас такой момент, когда это может пойти на пользу», – цитирует Ляказетта L’Equipe.

  • Ранее французские медиа сообщали, что Ляказеттом интересуется «Атлетико».
  • Ляказетт – воспитанник «Лиона». На счету 25-летнего нападающего 125 голов в 273 матчах за клуб.

Еще больше футбола на нашем канале в YouTube

По теме

Чемпионат Франции

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Нереальный камбек Испании в финале Евро U-17, после которого англичане наверняка уйдут в запой

02:43
Популярные видео
Проброс погоды. Раскрыт секрет успеха в плей-офф НХЛ
2 085 просмотров7 ч
Трейлер гонки Preakness Stakes
 129 просмотров13 ч
А еще вам может понравиться