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Игроки «Монако» перекрасили волосы в кислотные цвета в честь победы в чемпионате Франции

Игроки «Монако» перекрасили волосы в кислотные цвета в честь победы в чемпионате
Eurosport

8 мин. назад

Монегаски теперь выглядят очень странно.

Игроки «Монако» перед игрой заключительного тура Лиги 1 с «Ренном» постарались сделать максимально странные разноцветные прически. К парикмахеру заглянули не только футболисты, но и персонал «Монако».

Необремененный густой растительностью главный тренер монегасков Леонарду Жардим ограничился нарисованным на щеках флагом Монако.

  • «Монако» на этой неделе досрочно обеспечил себе чемпионский титул, обыграв «Сент-Этьен» (2:0).
  • «Монако» выиграл чемпионат в восьмой раз и прервал серию «ПСЖ», который становился чемпионом с 2013 по 2016 годы.
  • Монегаски обыграли «Ренн» со счетом 3:2 и финишировали с 95 очками в таблице.

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