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Игроки «Монако» перекрасили волосы в кислотные цвета в честь победы в чемпионате Франции
Монегаски теперь выглядят очень странно.
Игроки «Монако» перед игрой заключительного тура Лиги 1 с «Ренном» постарались сделать максимально странные разноцветные прически. К парикмахеру заглянули не только футболисты, но и персонал «Монако».
Необремененный густой растительностью главный тренер монегасков Леонарду Жардим ограничился нарисованным на щеках флагом Монако.
- «Монако» на этой неделе досрочно обеспечил себе чемпионский титул, обыграв «Сент-Этьен» (2:0).
- «Монако» выиграл чемпионат в восьмой раз и прервал серию «ПСЖ», который становился чемпионом с 2013 по 2016 годы.
- Монегаски обыграли «Ренн» со счетом 3:2 и финишировали с 95 очками в таблице.
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