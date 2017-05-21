The Telegraph: «Монако» отказался продать Килиана Мбаппе «Реалу» за 120 миллионов евро

Следом за предложениями «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» боссы монегасков отклонили предложение «Реала». Мадридцы были готовы отправить в Монако 120 млн евро, но монегасков условия испанского клуба не устроили.

«Ливерпуль» и «МЮ» выходили на руководство «Монако» с 75-и и 85-миллионными предложениями соответственно. Французы собираются подписать с форвардом новый контракт, сообщает The Telegraph.

Мбаппе забил 26 голов в 43 официальных матчах сезона-2016/17.

Transfermarkt оценивает 18-летнего нападающего в 10 млн евро.

Форвард помог «Монако» впервые с 2000 года выиграть чемпионат Франции.

Монегаски дошли до полуфинала Лиги чемпионов, но уступили «Ювентусу».

Самый спортивный инстаграм