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The Telegraph: «Монако» отказался продать Килиана Мбаппе «Реалу» за 120 миллионов евро

The Telegraph: «Монако» отказался продать Мбаппе «Реалу» за 120 миллионов евро
Eurosport

1 час назад

Французский бриллиант стоит дороже.

Следом за предложениями «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» боссы монегасков отклонили предложение «Реала». Мадридцы были готовы отправить в Монако 120 млн евро, но монегасков условия испанского клуба не устроили.

«Ливерпуль» и «МЮ» выходили на руководство «Монако» с 75-и и 85-миллионными предложениями соответственно. Французы собираются подписать с форвардом новый контракт, сообщает The Telegraph.

  • Мбаппе забил 26 голов в 43 официальных матчах сезона-2016/17.
  • Transfermarkt оценивает 18-летнего нападающего в 10 млн евро.
  • Форвард помог «Монако» впервые с 2000 года выиграть чемпионат Франции.
  • Монегаски дошли до полуфинала Лиги чемпионов, но уступили «Ювентусу».

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