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Президент «Лиона»: «У Александра Ляказетта устная договоренность с «Атлетико»

Президент «Лиона»: «У Ляказетта устная договоренность с «Атлетико»
Eurosport

32 мин. назад

Мадридцы прихватили очередного топ-форварда.

Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас рассказал о том, в какой клуб отправится нападающий Александр Ляказетт.

«У Ляказетта есть устная договоренность с «Атлетико», но мы вынуждены ждать решения об отмене трансферного запрета.

Мы удовлетворили просьбу Алекса и провели переговоры. При этом переход состоится на наших условиях», – сообщил Олас L’Equipe.

  • Ляказетт – воспитанник «Лиона». На счету 25-летнего нападающего 125 голов в 273 матчах за клуб.
  • Transfermarkt оценивает французского форварда в 40 млн евро.

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