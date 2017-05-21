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Президент «Лиона»: «У Александра Ляказетта устная договоренность с «Атлетико»
Мадридцы прихватили очередного топ-форварда.
Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас рассказал о том, в какой клуб отправится нападающий Александр Ляказетт.
«У Ляказетта есть устная договоренность с «Атлетико», но мы вынуждены ждать решения об отмене трансферного запрета.
Мы удовлетворили просьбу Алекса и провели переговоры. При этом переход состоится на наших условиях», – сообщил Олас L’Equipe.
- Ляказетт – воспитанник «Лиона». На счету 25-летнего нападающего 125 голов в 273 матчах за клуб.
- Transfermarkt оценивает французского форварда в 40 млн евро.
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