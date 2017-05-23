Полиция обыскала офис «ПСЖ» и дома Анхеля ди Марии и Хавьера Пасторе

Французские полицейские произвели обыски в офисе парижского клуба и домах Анхеля ди Марии и Хавьера Пасторе. Власти расследуют дело о махинациях с налогами, передает AFP со ссылкой на источники в государственных органах.

Обыски начались рано утром 23 мая в домах аргентинских игроков, а затем полиция приехала в клубный офис.

Полиция начала расследование в декабре после публикаций о возможных махинациях в футболе на Football Leaks.

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