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Полиция обыскала офис «ПСЖ» и дома Анхеля ди Марии и Хавьера Пасторе

Полиция обыскала офис «ПСЖ» и дома Ди Марии и Пасторе
Eurosport

3 мин. назад

Шейхи скрывают доходы?

Французские полицейские произвели обыски в офисе парижского клуба и домах Анхеля ди Марии и Хавьера Пасторе. Власти расследуют дело о махинациях с налогами, передает AFP со ссылкой на источники в государственных органах.

  • Обыски начались рано утром 23 мая в домах аргентинских игроков, а затем полиция приехала в клубный офис.
  • Полиция начала расследование в декабре после публикаций о возможных махинациях в футболе на Football Leaks.

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