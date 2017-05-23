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«ПСЖ» представил форму, в которой будет отбирать титул у «Монако» в новом сезоне Лиги 1

«ПСЖ» представил форму, в которой будет отбирать титул у «Монако» в новом сезоне
Eurosport

58 мин. назад

Стильно.

Новая форма выполнена в темно-синем цвете с бордовыми рукавами. На воротник нанесены синие, красные и белые полоски. Широкую линию по центру заменила узкая.

«Новая форма – важный момент для клуба, игроков и фанатов. С нетерпением жду день, когда выйду на поле в новой форме, продолжу творить историю клуба и воплощать амбиции», – заценил форму Кавани.

  • Новый комплект поступит в продажу уже 24 мая в Париже.
  • Во всех магазинах Nike экипировка будет доступна 25 мая.
  • «ПСЖ» занял второе место в чемпионате Франции-2016/17 и впервые за 5 лет остался без титула Лиги 1.

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