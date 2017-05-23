Марсело Бьельса возглавил «Лилль»

61-летний специалист подписал с клубом 2-летний контракт, который вступит в силу с 1 июля 2017 года. «Лилль» официально представил Бьельсу, который посетил пресс-конференцию, прибыл на базу клуба и пообщался с персоналом.

В сезоне-2016/17 Бьельса возглавлял «Марсель», но покинул клуб после первого тура.

В сезоне-2016/17 «Лилль» занял 13-е место в Лиге 1.

Предыдущим тренером клуба был Франк Пасси.

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