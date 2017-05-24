Eurosport
Журналист RMCsport: «Монако» подписал полузащитника «Андерлехта» Юри Тилеманса за 23 миллиона евро
Первый мощный трансфер Лиги 1.
20-летний игрок сборной Бельгии и «Андерлехта» прошел медобследование и подписал с монегасками 5-летний контракт, сообщил журналист RMCsport Мохамед Бухавси. Чемпионы Франции заплатили за Юри, который считается одним из главных талантов Бельгии, 23 млн евро.
В сезоне-2016/17 Тилеманс в составе «Андерлехта» стал чемпионом Бельгии.
- Transfermarkt оценивает Юри в 20 млн евро.
- На счету полузащитника 18 голов и 15 ассистов в 53 матчах за клуб во всех турнирах сезона-2016/17.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте