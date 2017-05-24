Eurosport

Журналист RMCsport: «Монако» подписал полузащитника «Андерлехта» Юри Тилеманса за 23 миллиона евро

Журналист RMCsport: «Монако» подписал Тилеманса за 23 миллиона евро
Eurosport

1 час назад

Первый мощный трансфер Лиги 1.

20-летний игрок сборной Бельгии и «Андерлехта» прошел медобследование и подписал с монегасками 5-летний контракт, сообщил журналист RMCsport Мохамед Бухавси. Чемпионы Франции заплатили за Юри, который считается одним из главных талантов Бельгии, 23 млн евро.

В сезоне-2016/17 Тилеманс в составе «Андерлехта» стал чемпионом Бельгии.

  • Transfermarkt оценивает Юри в 20 млн евро.
  • На счету полузащитника 18 голов и 15 ассистов в 53 матчах за клуб во всех турнирах сезона-2016/17.

Еще больше футбола на нашем канале в YouTube

По теме

Чемпионат Франции

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Бодрые замбийцы ошарашили Иран, превратив 0:2 в 4:2 за 17 минут

02:07
Популярные видео
Очень странный пенальти и четкий удар головой, которые Италия применила для победы над ЮАР
1 261 просмотров3 ч
Индивидуальный гол Малкина и пушечка Хоффмана в матче, в котором «Оттава» отказалась завершать сезон
2 148 просмотров8 ч
А еще вам может понравиться