Журналист RMCsport: «Монако» подписал полузащитника «Андерлехта» Юри Тилеманса за 23 миллиона евро

20-летний игрок сборной Бельгии и «Андерлехта» прошел медобследование и подписал с монегасками 5-летний контракт, сообщил журналист RMCsport Мохамед Бухавси. Чемпионы Франции заплатили за Юри, который считается одним из главных талантов Бельгии, 23 млн евро.

В сезоне-2016/17 Тилеманс в составе «Андерлехта» стал чемпионом Бельгии.

Transfermarkt оценивает Юри в 20 млн евро.

На счету полузащитника 18 голов и 15 ассистов в 53 матчах за клуб во всех турнирах сезона-2016/17.

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